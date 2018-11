Von Kopf bis Fuß geschützt

Mit einer Schutzfeldhöhe von bis zu 1.500 Millimetern eignen sich Lichtgitter Psenopt II neben Finger- und Handschutz nun auch für den Körperschutz bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e, so der Hersteller. Dank Schockbeständigkeit von 50 Gramm sind die Lichtgitter robust gegen Schock, Vibration und Kollision. So ist die Verfügbarkeit der Maschine auch in rauen Industrieumgebungen sichergestellt. Die körperauflösenden Lichtgitter sind geeignet für Reichweiten von bis zu 50 Metern und sichern zum Beispiel den Zugang zu Roboterzellen, Verpackungsmaschinen oder Pressen ab. Anwender sind in der räumlichen Anordnung der Lichtgitter frei. Denn die Lichtgitter stören sich dank Codierung auch bei räumlicher Nähe nicht gegenseitig. Um mehrere Seiten eines Gefahrenbereichs abzusichern, können die Lichtgitter mit den passenden Psenopt II Spiegelsäulen kombiniert werden. So lassen sich bis zu drei Seiten eines Gefahrenbereiches mit einem Lichtgitterpaar und zwei Spiegelsäulen absichern. Pilz stellt auf der SPS IPC Drives in Halle 9, Stand 370 unter anderem auch diese Lösung vor. www.pilz.com