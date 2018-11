Für die Schleppkette

Die Kombination aus flexibler Spezial-Litze, abriebfestem Material sowie einem flexiblen Innen- und Außenmantel machen die Koaxialkabel schleppkettentauglich, wie Helukabel weiter mitteilt. Dank der hohen Geflechtdichte aus verzinnten Kupferdrähten sei eine zuverlässige Signalübertragung gewährleistet. Die 75-Ohm-Ausführung verfügt zusätzlich über einen zweiten Schirm aus aluminiumkaschierter PE-Folie. In Testreihen im Helukabel Forschungs- und Entwicklungszentrum am Werk Windsbach wurden Qualität und Lebensdauer der Koaxialkabel geprüft. Alle Leitungen sind zudem beständig gegen Öle, Fette, Hydraulikflüssigkeiten und Kühlmittel. Eine halogenfreie Version gibt es ebenfalls im Portfolio. Die schleppkettenfähigen Koaxialkabel von Helukabel kommen als Funk- und Antennen- oder Videokabel bei so unterschiedlichen Anwendungen wie Regalbediengeräten, in Warenhandlingssystemen oder in Bearbeitungs-und Werkzeugmaschinen zum Einsatz. www.helukabel.com