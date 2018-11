Anschluss mit Köpfchen

Der neue ARU 2400 eignet sich für einfache AutoID-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Intralogistik sowie Gesundheitswesen. Neue Möglichkeit bietet er bei der Montage sowie bei den Anschlüssen an. Das Gehäuse kann durch Montagepunkte für so genannte Item-Profile einfach in vorhandene Regale eingebaut werden. Die Stecker und Buchsen sind dabei leicht zu bedienen. Für die Stromversorgung und die Anschlussleiste der digitalen Ein- und Ausgänge sind je eine Steckleiste mit Schraubklemmen verbaut, die eine direkte Kabelmontage erlaubt. Zudem verfügt das Gerät über Antennenanschlüsse nach dem Fakra-Standard. Diese aus der Automobiltechnik bekannten Antennensteckverbinder sind robust und vibrationsbeständig. Die codierten Stecker rasten per Klick ein und sind in Sekunden angeschlossen, was die Installation in großen Rollout-Projekten erheblich erleichtert. Die von Kathrein bekannte leistungsfähige Rain-RFID-Schnittstelle und die robuste Bauform sind bei diesem Reader der 27-dBm-Klasse ebenso gegeben. Das Rain-RFID-Frontend ermöglicht eine sichere Lesung der Rain-RFID-Transponder im Bereich bis drei Meter. Das integrierte SMSH-HG-Antennensystem mit einem Öffnungswinkel von 60°/60° ermöglicht eine trennscharfe Erfassung der Transponder im gewünschten Lesefeld. Zusätzlich verfügt der Reader an seinen drei externen Antennenschlüssen über das Kathrein Antennen-Interface Krai, um auch dynamische und intelligente Antennen ansteuern zu können. So können je nach Leistungsbedarf bis zu acht Antennen pro Fakra-Port in einer Kaskade angesteuert werden. Dies reduziert laut Hersteller die Kosten speziell bei Anwendungen mit mehreren Lesepunkten, wie etwa Kanban-Regale, um bis zu 40 Prozent. Durch die zusätzliche Positionsinformation über die einzelnen Antennen ist eine Lokalisierung der Ladungsträger gegeben. Die eingebauten digitalen Ein- und Ausgänge ermöglichen eine Ansteuerung von externen Sensoren oder Aktoren. Der eingebaute Linux-Industrie-PC kann mit Applikationen, wie dem Accessmanager oder Tag-Blower, autark laufen. Durch die PoE-Schnittstelle, die über einen Standard-RJ45-Stecker angefahren wird, lässt sich der Reader in ein Netzwerk integrieren. www.kathrein-solutions.com