Sicher ist sicher

Im Gegensatz zu herkömmlichen, hart verdrahteten Sicherheitsschaltungen ist das S-Dias Safety-System laut dem Hersteller voll konfigurierbar und sehr flexibel einsetzbar. Innerhalb von Sigmatek-Systemen erfolgt die Übertragung von Standard- und sicherheitsrelevanten Daten über denselben Bus, Echtzeit-Ethernet Varan. Bei Einsatz als Stand-alone-Lösung kann jede beliebige Standardsteuerung die Zustände freikonfigurierbar via CAN-Bus empfangen. Die modularen Safety-Komponenten des Systems bestehen zum Beispiel aus Safety Controller, Safety I/Os und Antriebe mit Sicherheitsfunktionen. Die besonders schlanke Bauform ermögliche den Einsatz der Sicherheitslösung in smarten Maschinen und Anlagen mit Optionsmodulen, so der Hersteller weiter. Auch für mobile Anwendungen sei S-Dias Safety optimal geeignet, da die Übertragung der Safety-Daten kabelgebunden oder wireless erfolgen kann. Für das Programmieren und Konfigurieren des Sicherheitssystems steht mit dem Lasal Safetydesigner ein Tool zur Verfügung, das alle Anforderungen bis SIL CL 3 (gemäß EN 62061) und PL e, Kat. 4 (gemäß EN ISO 13849-1/-2) abdecken kann. Der Safetydesigner ist in die objektorientierte Engineering-Umgebung Lasal integriert, kann aber ebenso als Stand-alone-Lösung mit jeder beliebigen SPS verwendet werden.