Facelift inklusive Schnellverschluss

Diese Variante ist steckbar mit dem Verschluss-System Speedtec. Eine minimale Drehbewegung genügt und die Verbindung ist zuverlässig verriegelt, so der Hersteller. Das zahlt sich bei beengten Platzverhältnissen oder in schwer zugänglichen Umgebungen aus. Twilock ist vibrationssicher und erfüllt die Dichtigkeit der Schutzklassen IP67 und IP 69K im gesteckten Zustand. Außerdem hat die Bauform des gewinkelten Gerätesteckverbinders ein Facelift erfahren, das ihn noch kompakter und robuster macht. Die Bauhöhe ist dabei laut Hersteller signifikant geringer geworden, als bei seinem Vorgängermodell. Zusätzlich verfügt der neue M40 Winkel über einen stabilen Drehmechanismus. Damit lässt sich der Kabelabgang nach den jeweiligen Bedürfnissen in einem Radius von rund 330 Grad ausrichten und der Stecker passt sich den Umgebungsbedingungen an. Besondere Beachtung widmeten die Designer der Steckermontage. Deshalb ist die neue Variante bei der Konfektionierung auch einfacher in der Handhabung. Die Steckverbinder sind geeignet für Hochstromanwendungen und werden bevorzugt auf leistungsstarken Motoren eingesetzt. Zur Wahl stehen 6-polige und 8-polige Varianten. Das M40 Stecksystem verfügt über zahlreiche Bauformen. Neben den Kabel- und Kupplungssteckverbindern sind das verschiedene Gerätesteckverbinder als Winkel oder in gerader Ausführung mit Innen- oder Außengewinde. www.hummel.com