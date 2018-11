Auf zu neuen Einsatzfeldern

Die neue funktionserweiterte Klemm- und Bremselemente-Serie RBPS-A bietet so eine laut dem Unternehmen einfache und nachrüstbare Abfrage: Eine Sensornut ermöglicht bei Bedarf eine Nachrüstung mit den Zimmer Group eigenen Magnetfeldsensoren inklusive Zweipunktsensor ohne zusätzliche Störkontur. Der Magnetfeldsensor wird in der Abfragenut bauraumneutral versenkt und die Sensorleitung kann gemeinsam mit der Pneumatikleitung abgeführt werden. Dies reduziert den Montageaufwand. Über den Zweipunktsensor sind sogar beide Kolbenstellungen abfragbar. Die neuen RBPS-A erweitern durch die optionale Abfrage von geöffnetem/geschlossenem Zustand die Einsatzmöglichkeiten der Sicherheits-Klemmelemente und verkürzen außerdem die Taktzeiten der Anwendung erheblich, so der Hersteller. Reichte bislang der Baugrößenbereich des Vorgänger-Modells RBPS bis zu Wellen-durchmessern von 45 Millimetern, sind mit der RBPS-A-Serie drei neue Größen für Rundwellen mit Durchmessern von 50, 55 und 60 Millimetern verfügbar. Die neuen Baugrößen weisen einen einheitlichen Außendurchmesser auf und erreichen dank Doppelkolben und Kraftübertragung über das Keilgetriebe Haltekräfte von 52 Kilonewton. Die Baureihe RBPS ist für den Einsatz an Rundführungsschienen konzipiert und wird hauptsächlich in Portalen eingesetzt, zum Beispiel um den Absturz von Werkzeugen und Greifvorrichtungen zu verhindern, falls es zu einem Antriebsausfall, einem Bremsversagen, dem Riss eines Riemens oder dem Bruch einer Achse kommen sollte. Das System zeichnet sich durch einen niedrigen Öffnungsdruck von vier Bar aus und einer Reaktionszeit von kleiner 30 Millisekunden. www.zimmer-group.de