Teilbare Kabelverschraubung KVT-ER mit neuer Größe

Die teilbare Kabelverschraubung dient zur Einführung von Leitungen mit und ohne Stecker. Die Größen M32, M50, und M63 sind seit der Markteinführung der KVT-ER erhältlich. Die KVT-ER erfüllt die IP-Schutzarten IP65, IP66, IP67 und IP68 – zertifiziert nach DIN EN 60529:2014-09. Die hohen Schutzklassen werden durch hohen Pressdruck, als auch durch eine integrierte Dichtung ermöglicht, so der Hersteller. Die Zugentlastung erfolgt gemäß DIN EN 62444. Zertifizierungen nach NEMA TYPE 12, NEMA TYPE 4X und c UR us sind aktuell in Vorbereitung. Bedingt durch die konsequente Teilbarkeit sind anschließende Nachrüstungen oder Servicearbeiten möglich. Die hierfür erforderliche Gegenmutter ist im Lieferumfang enthalten. Besucher finden Icotek auf der SPS IPC Drives in Halle 9, Stand 568 sowie in Halle 3, Stand 470 und Halle 3C, Stand 500. www.icotek.com