Mit allen Sinnen automatisieren

Premiere haben in Nürnberg die neuen Lichtgitter PSENopt II für Körperschutz. Mit einer Schutzfeldhöhe von bis zu 1.500 Millimetern eignen sie sich neben Finger- und Hand-Schutz nun auch für den Körperschutz bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e. Neuheiten in der Antriebstechnik Pilz Motion Control (PMC) sowie die neue Qualifizierung zum „CECE – Certified Expert in CE Marking“ sind auch Teil des Messeauftritts. So zeigt das Unternehmen die neue Generation der Pilz Motion Control Steuerungssysteme PMCprimo C2. Sie bieten laut dem Hersteller dank gesteigerter Performance höhere Taktzahlen und Fertigungsqualität. Für die Servomotoren PMCtendo SZ ist neu das rein digitale Motor-Feedback-Protokoll Hiperface DSL verfügbar. Dieses kommt mit einem Minimum an Verbindungsleitungen zwischen Frequenzumrichter und Motor-Feedback-System aus. Die Pilz Smart Factory ist ebenfalls wieder auf der Messe zu sehen. Die modular aufgebaute Produktionslinie wurde nochmals erweitert. Außerdem zeigt das Unternehmen seine Service Robotik Module in Aktion. Mit den Modulen baut Pilz sein Produktportfolio für die Robotik deutlich aus. Nach dem Baukastenprinzip können sich Anwender ihre individuelle Service-Roboter-Applikation zusammenstellen. Die Pilz Service Robotik Module umfassen den Manipulator, das Steuerungsmodul, das Bedienmodul sowie Software-Module auf Basis des Software-Frameworks Robot Operating System (ROS). In Nürnberg ist die Pilz Service Robotik in verschiedenen Anwendungen zu sehen: Als Dual-Arm-Variante, als mobile Variante in Zusammenspiel mit einem Fahrerlosen Transportsystem (FTS) und als Pick-and-Place-Anwendung in der Smart Factory sowie an einer hydraulisch betriebenen „Baby Presse“. SPS IPC Drives 2018: Pilz stellt aus in Halle 9, Stand 370. www.pilz.com