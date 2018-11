40 Jahre Mitsubishi Electric in Deutschland

Aus Ratingen bei Düsseldorf versorgt das Unternehmen seit vier Jahrzehnten seine Kunden mit Produkten und Lösungen aus den Bereichen Transportwesen, Klima- und Heiztechnik, Automotive, Kommunikation, Halbleiter und Automation. Die Kunden sitzen nicht nur in Deutschland und in anderen Ländern Europas, sondern auch im mittleren Osten und Afrika. Entsprechend international ist das Unternehmen aufgestellt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stammen aus 26 verschiedenen Nationen. »Die deutsche Niederlassung ist seit ihrer Gründung ein essenzieller Bestandteil des Europageschäfts von Mitsubishi Electric. Die großartigen Leistungen und den konstanten Erfolg verdanken wir unseren engagierten Mitarbeitern ebenso wie unseren Geschäftspartnern und Kunden«, erklärt Andreas Wagner, Präsident der deutschen Niederlassung. Inzwischen gibt es in Europa, neben der Niederlassung am Mitsubishi-Electric-Platz in Ratingen, 16 weitere Vertriebsgesellschaften, 12 Produktionsstätten sowie zwei Forschungs- und Entwicklungszentren. www.mitsubishielectric.de