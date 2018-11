TWK erfindet sich neu

Auf Grund der hohen Produkthomogenität und des digitalen Wandels sind eine klare Marktpositionierung und trennscharfe Wettbewerbsabgrenzung wichtige Faktoren, die TWK mit dem Markenrelaunch in Angriff genommen hat. Aus diesem Grund legen die Geschäftsführer Dr. Felix und Dr. Hannwelm Steinebach den Fokus nicht nur auf den Ausbau der Fertigungs- und Entwicklungsabteilung, sondern auch auf den Ausbau der Marketingabteilung. Seit März 2016 widmet sich Cedric Bartelt als Marketingleiter der Neupositionierung der Marke. Neben der Marktpositionierung und Wettbewerbsabgrenzung zielt TWK mit dem Marken-Relaunch darauf ab, die Kommunikationskanäle und -medien gemäß dem neuen Leitbild, das auf Basis einer gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickelten Unternehmenskultur entstand, neu zu definieren. Der neue Markenclaim „Supreme Sensoring“ wurde aus den Unternehmenswerten abgeleitet. „Mit dieser konkreten Positionierung wollen wir uns deutlich von der existierenden Servicewüste abgrenzen. Unser Fokus liegt in der Erfüllung des Kundennutzens und nicht in der Erschaffung von Produktnutzen, die unseren Kunden nicht weithelfen. Das zentrale Element in unserer Unternehmensphilosophie ist somit der Kunde“, so der Marketingleiter. Einer der großen Unterschiede zu Marktbegleitern liegt laut Dr. Felix Steinebach im zielführenden Service: „Die Messung von mechanischen Größen ist unsere Leidenschaft. Angetrieben vom Prozess der Lösungsentwicklung und Fertigung individueller und technisch wegweisender Produkte für kundenspezifische Applikationen. Aus diesem Grund dürfen unsere Kunden von uns für jedes Produkt eine hochqualifizierte technische Beratung und langfristige Betreuung erwarten – auch nach Jahrzenten des Betriebs.“ „Einer der Grundpfeiler unserer Philosophie sind unsere Qualitätsstandards. Der Umfang unseres Produktportfolios nimmt hierbei keinen Einfluss auf die Qualität“, so Dr. Hannwelm Steinebach zu einem weiteren Unternehmenswert. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Prozesse noch weiter zu optimieren, um sie langfristig mit robuster, langlebiger und präzisionsstarker Sensorik auszustatten.“ „Schlussendlich sind es die wachsenden Innovationsprozesse und die partnerschaftliche Nähe, die das Unternehmen vom Wettbewerb abgrenzen sollen“, ergänzt Cedric Bartelt. Für die kommenden Jahre plant das Unternehmen die Ausweitung diverser Kommunikationskanäle und die Erweiterung von Produktions-, Fertigungs- und Lagerkapazitäten. www.twk.de

Datum: 13.11.2018 Bilder: © TWK