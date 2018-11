Hocheffiziente Produktion

Beispielsweise lassen sich Rollengewindetriebe in unterschiedlichen Ausführungen und Stückzahlen in modernen Servopressen einsetzen. Von den mechatronischen »Kraftprotzen« bietet SKF eine große Produktvielfalt in Durchmessern von 8 bis 240 Millimetern an. Dabei überzeugen die Rollengewindetriebe laut Angaben des Herstellers durch höchste Qualität, Kraft und Präzision.



In der Umformtechnik bieten die Planetenrollengewindetriebe von SKF dem Anwender eine ganze Reihe von Vorteilen. Beispielsweise stellen sie die maximale Presskraft bis hinunter zu Tempo 0 zur Verfügung. Zugleich lässt sich die optimale Auftreffgeschwindigkeit der Werkzeuge flexibel einstellen. Bei seiner Präzisionsarbeit erlaubt der Direktantrieb ebenso hohe Beschleunigungen wie auch kurze Zykluszeiten.



Darüber hinaus lassen sich mit den SKF-Komponenten leistungsstarke Pressen mit kleinerem Platzbedarf realisieren. Unter dem Strich trägt all dies zu einer hocheffizienten Produktion bei, die die Werkzeuge schont und deutlich energiesparender ist als hydraulische Systeme. Zudem senkt die elektromechanische Lösung auch die Lärmemissionen drastisch.



www.skf.com