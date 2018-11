Erste PLCnext-Industriesteuerung

Auf den Einsatz in dezentralen modularen Steuerungsanwendungen in der Industrieautomatisierung und in Forschungsbereichen des Maschinenbaus ausgerichtet, kombiniert das neue PLCnext-Industriesteuerungssystem die Robustheit und Sicherheit einer klassischen SPS mit der Offenheit und Flexibilität von Smart Devices des IIoT.



Die erste erhältliche PLCnext-Industriesteuerung, die den Namen AXCF 2152 trägt, verfügt über einen leistungsstarken Dual-Core-800-MHz-ARM-Cortex-Prozessor mit 512-MB-Speicher. Die Steuerung ist in einem robusten, kompakten 127 x 45 x 75 Millimeter großen Gehäuse untergebracht und enthält außerdem einen OPC-UA-Server, einen Feldbusmanager, Diagnose-Logger, Trace-Controller und greift über eine direkte Verbindung automatisch auf die Cloud von Phoenix Contact, die Proficloud, zu.



Junge Ingenieure und Techniker tendieren heute dazu, sich in High-Level-Entwicklungsumgebungen bestens auszukennen. Häufig verfügen sie jedoch nicht über die SPS-Programmierkenntnisse früherer Generationen. Die PLCnext-Plattform stellt eine Erweiterung der klassischen IEC-61131-konformen SPS-Programmierung dar. Sie ermöglicht es Entwicklern und Technikern, unter Verwendung einer Auswahl von Hochsprachen zu programmieren. Open-Source-Software und Apps können flexibel in das System eingebunden werden.



