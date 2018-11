Ex-geschützte Datenübermittlung

Das Remote-I/O-System IS1+ ermöglicht bereits heute die Ethernet-Kommunikation im explosionsgefährdeten Bereich via Profinet, Modbus TCP und EtherNet/IP. Zur schnellen, explosionsgeschützten Datenübermittlung in Zone 1 dienen Glasfaserkabel mit Übertragungsraten von 100Mbit/s. Die Lichtwellenleiter, die je nach verwendeter Glasfaser Entfernungen bis 30 Kilometer sehr störsicher überbrücken, sind gemäß DIN EN 60079-28 in der Zündschutzart »optisch inhärent sicher« ausgeführt. Für Zone 2 können bei Übertragungswegen bis 100 Meter auch kostengünstige CAT-5-Kupferkabel in Zündschutzart »ec« eingesetzt werden.



