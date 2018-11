Optimierte Objektivserie

Sie sind für die Mikrolinsen der beiden neuen CMOS-Sensoren IMX253 und IMX304 von Sony optimiert, sodass unerwünschte Sensorabschattung vermieden wird. Die neuen Objektive werden vorerst in den vier Brennweiten 8,5, 16, 25 und 35 Millimeter angeboten. Die Breitbandbeschichtung sorgt für eine deutliche Reduktion von Streulicht und Reflexionen bei gleichzeitig hoher Transmission im sichtbaren bis nahen Infrarotbereich.



Die FC-Serie von Kowa ist für Sensorgrößen bis 1,1 Zoll ausgelegt. Mit Brennweiten von 8,5 bis 35 Millimetern, Blendenstufen von F1,8 bis F2,5 und einem M.O.D. von 100 bis 200 Millimetern eignet sie sich laut dem Unternehmen aus Puchheim für einen breiten Anwendungsbereich in der Fabrikautomation und der industriellen Bildverarbeitung.



Die kompakten Objektive werden in den Abmessungen von 43 x 65,7 Millimeter bis 64 x 73,3 Millimeter angeboten und lassen sich in einem Temperaturbereich von minus zehn bis 50 Grad Celsius einsetzen. Mit ihren Anschlüssen und Gehäusen aus Metall sowie den Feststellschrauben für Blende und Fokus bieten sie genau die Robustheit, die im industriellen Umfeld gefragt ist. Außerdem eignen sie sich dank ihres kompakten Designs ideal für enge Bauräume.





www.stemmer-imaging.de

SPS IPC Drives: Halle 7A, Stand 141