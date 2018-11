Neue Motoren im Programm

Außerdem präsentiert das Unternehmen neue bürstenlose Innenläufermotoren mit 30 Millimeter Durchmesser und integriertem 4-Q-Drehzahlregler, Positioniersteuerungen für Ethercat und CANopen bis 2.100 Watt und seine neuen online konfigurierbaren Antriebe der Maxon X drives Reihe. Das Unternehmen entwickelt und baut bürstenbehaftete und bürstenlose DC-Motoren. Die Produktpalette umfasst zudem Getriebe, Encoder, Steuerungen sowie komplette mechatronische Systeme. Die Antriebe werden überall eingesetzt, wo besonders hohe Anforderungen gestellt werden: etwa in den NASA-Rovern auf dem Mars, in chirurgischen Handgeräten und humanoiden Robotern. Das Unternehmen ist auf der Electronica an Stand 500 in Halle B3 zu finden. www.maxonmotor.de