Digitale Integration auf allen Ebenen

Um die Verfügbarkeit der Produktionsanlagen zu verbessern, ist eine effiziente Nutzung der Daten aus den Antrieben und der Anwendungen ausschlaggebend, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Dies steigere die Produktivität und senke zugleich die Kosten für Engineering, Betrieb und Service. Mit dem Besuch bei Danfoss auf dem Stand erleben Besucher, wie sie Kosten und Risiken minimieren können, indem sie Drivepro-Services wie etwa vorbeugende und vorausschauende Wartung einsetzen. Als Erweiterung dieser Optionen bietet Danfoss zudem per Fernüberwachung auf einen Blick die komplette Übersicht über den Status der Danfoss Antriebe am Stand. Auch die intelligente Speicherung und Nutzung von Energie ist immer wichtiger für industrielle Anwendungen. Die Besucher sind eingeladen, mit den Spezialisten von Danfoss Drives Engineered Solutions zu diskutieren, wie die Stromversorgung stabilisiert und die Energiekosten durch die Verwendung von Hybridlösungen gesenkt werden können. Mit VLT Flexmotion präsentiert Danfoss zudem ein umfassendes, flexibles Angebot an zentralen und dezentralen Servoreglern und Motoren mit vorgefertigten Anwendungsbausteinen für einfache Programmierung und Integration in Automatisierungssysteme via PowelLink, Profinet oder Ethercat. Sie finden Danfoss auf der SPS IPC Drives in Halle 3A, Stand 430. www.danfoss.de/drives