Kleines Multitalent

Der Verteiler AS-i zum Anschluss von Banner Pick-To-Light-Tastern K50 Series EZ-Light, Typ K50AP…F2Q an AS-i (BWU3639) verfügt über einen digitalen Eingang sowie drei digitale Ausgänge. Ein- und Ausgänge werden dabei aus AS-i versorgt. Die Anbindung an AS-i erfolgt über Profilkabel. Für den Anschluss von Peripheriegeräten ist das Gerät mit einer M12-Kabelbuchse (gewinkelt, 8-polig) ausgestattet. Aufgrund der flachen Bauform von 35 Millimeter Tiefe eignet sich das in IP67 ausgeführte Modul für die Montage im Kabelkanal sowie für individuelle Verlegewege Mit den aktiven Verteilern des Unternehmens lassen sich selbst Sensoren, Schalter oder Taster ohne AS-i Schnittstelle problemlos in Anlagen einbinden, teilt das Unternehmen mit. Dank der großen Auswahl an aktiven Verteilern könne der Anwender zudem ohne zusätzliche Hardware genau das Gerät verwenden, das für die jeweilige Anwendung am besten passt. www.bihl-wiedemann.de