Bella Italia im Blick

Das neue Unternehmen wird den Vertrieb und Service von Faulhaber-Produkten in Italien von seinem langjährigen Distributor Servotecnica S.p.A. direkt übernehmen. „Italien ist für uns ein bedeutender Markt, in dem wir künftig unmittelbar präsent sein wollen“, erklärt Marcus Remmel, Gesamtvertriebsleiter bei Faulhaber Drive Systems und Geschäftsführer von Faulhaber Italia S.r.I.. „In dem Land gibt es viele hochinteressante Unternehmen, unter anderem in den Bereichen der Handtools sowie der Medizin- und Automatisierungstechnik, die zum Teil schon heute unsere Kunden sind. Die Anderen möchten wir als solche gewinnen.“ Mit der neuen Tochtergesellschaft sollen die Kunden noch mehr als bisher vom Know-how und den Dienstleistungen von Faulhaber profitieren können, so das Unternehmen. „Zum Beispiel kann der direkte Kontakt bei der Auswahl des optimalen Antriebs für einen bestimmten Einsatz oder bei der kundenspezifischen Entwicklung von Anwendungen große Vorteile bieten.“ Faulhaber Italia S.r.l. Via Cavour 2 22074 Lomazzo CO Italia Info@faulhaber-italia.it Geschäftsführer: Marcus Remmel www.faulhaber.com