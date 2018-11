Kombination mit Mehrwert

Das Gerät zeichnet sich durch zahlreiche Vorteile aus, so Erowa. Dazu zählen zum Beispiel ein optimales Verhältnis zwischen einer großen Anzahl von Magazinplätzen und der geringen Standfläche von nur zwei Quadratmeter, Zweimaschinen-Bedienung, variable Magazinebenen für unterschiedliche Palettengrößen und hohe Bedienerfreundlichkeit. Neu bietet der Roboter nun zusätzlich die Möglichkeit, auch Rohteile direkt in die Fertigungsmaschine zu laden. Mit der Möglichkeit des Erowa Fertigungskonzeptes FMC, palettierte und lose stehende Rohlinge automatisch zu laden, erhöhe man die Flexibilität für den Anwender, so das Unternehmen. Die Magazinebenen mit konfigurierbarer Positionierhilfe lassen sich, je nach Rohteil-Größe und -Form, einrichten und definiert platzieren. Kubische und runde Teile werden mit demselben Greifer aufgenommen. Mit wenig Aufwand lässt sich der variable Rohteilegreifer auf die benötigte Werkstückform umbauen, so das Unternehmen. Warum sollen Rohteile und Paletten gemischt eingesetzt werden? Das sei eine Frage der Produktivität, heißt es weiter und Erowa führt ein Beispiel an. Auf einer Anlage werden Einzelteile und Serien gefertigt. Die Serien werden in kleinen Losgrößen während der unbemannten Schicht produziert. Dabei könne es sich lohnen, die auf Paletten montierten Werkstück-Spannvorrichtungen, automatisch einzuwechseln, so das Unternehmen. Ist die Vorrichtung bereit, so werden nur noch die Rohlinge ein- und die fertig bearbeiteten Teile wieder ausgewechselt. Dies halte die Kosten für Betriebsmittel tief und erlaube trotzdem eine hohe Auslastung der Produktionszelle. www.erowa.com