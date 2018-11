Testhandling intelligent realisieren

Das Unternehmen wird vom 13. bis 16. November in München mit einem eigenen Stand in Halle A3, Stand 565 präsent sein. Der Messeauftritt steht unter dem Motto smar-Test Solution. Hierzu wird leistungsfähiges Equipment ausgestellt. Darüber hinaus ist der Lieferant am Stand von Elowerk in Halle A3, Stand Nummer 149 vertreten. Er zeigt hier ein IPTE Multi Functional Testhandler (MFT) in 19 Zoll-Ausführung in Kombination mit dem In Circuit-Tester Z1 von Elowerk als geschwindigkeitsoptimierte Lösung für Testhandling mit In Circuit-Test. Am Stand von IPTE steht zum Beispiel eine Test-Linie mit zwei IPTE Easy Test Handlern (ETH), die über eine Bypass-Strecke verfügen, und je einer Multi-Magazin Lade-/Entlade-Einheit MLL 3P und MLU 3P. Sie demonstriert schnelles Test- und Boardhandling. Dank der Bypass-Strecke des ETH kann der Leiterplattentransport gleichzeitig während des Leiterplattentests erfolgen. Dies verkürzt die Handlingszeit und zeigt zudem eindrucksvoll die Vielseitigkeit und Schnelligkeit der IPTE-Komponenten, so das Unternehmen weiter. Außerdem ist eine 3D-Visualisierung am Stand zu sehen. Sie wird zur Überprüfung von Kontakten nach dem Bestückungsvorgang eingesetzt. Damit werden eventuelle Verformungen, die durch die Bestückung verursacht wurden, dreidimensional erkannt und ausgewertet. Auch Elektromobilität gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dies ist verbunden mit Lade- und Entladevorgängen der Batteriezellen. IPTE stellt hierzu auf der Electronica eine Adaptionslösung für ein entsprechendes Testsystem vor. www.ipte.com