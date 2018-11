Prozesssicher im größten Schmutz

Mit ihrer maximalen Funktionsreserve bei gleichzeitig hoher Schaltpräzision detektieren sie vorzugsweise dort, wo andere Gabeln an ihre Grenzen stoßen, teilt das Unternehmen weiter mit. Sie sind schnell montiert und einfach bedienbar. Mechanisch und elektrisch sind die robusten Lichtschranken mit Infrarot-Licht (Schutzart IP 67) kompatibel zu Standard-Gabellichtschranken. Wahlweise sind sie in den Gabelweiten von 20, 30, 50, 80 mm erhältlich. Die Reihe gewährleistet laut Hersteller eine präzise und oberflächenunabhängige Objekterkennung selbst in schmutzigen und ölhaltigen Fertigungsumgebungen. Mit einer Reproduzierbarkeit von 0,03 Millimetern biete sie ein hohes Maß an Genauigkeit gepaart mit Prozesssicherheit. Reinigungszyklen reduzieren sich durch die verwendeten Hochleistungs-LEDs auf ein Minimum. Das duale Bedienkonzept ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und einfache Einstellung via Poti oder alternativ via IO-Link. Über die IO-Link-Schnittstelle sind vielfältige Kontrollmöglichkeiten, Teachprozesse, Parametrierungs- und vorausschauende Diagnosekonzepte wie etwa die Signalisierung zunehmender Verschmutzung realisierbar. Vier wählbare Sensormodi (Standard, High Resolution, Power, Speed) unterstützen die flexible Verwendung der Ogup. Erforderliche Programmwechsel und Losgröße-1-Produktionsanforderungen lassen sich mit IO-Link umsetzen, anwendungsspezifische Konfigurationen werden zentral gespeichert und bei Bedarf in die Gabeln geladen. Di-soric präsentiert sich auf der SPS IPC Drives in Halle 4A, Stand 301. www.di-soric.com