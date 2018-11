Für hohe externe Lasten

Die neue Baureihe CM3C umfasst die Baugrößen 63, 71, 80 und 100. Die Motoren haben Stillstandsmomente von 2,4 bis 38,5 Newtonmeter. Die Servomotorenreihe mit erhöhter Massenträgheit wird in Maschinen und Applikationen eingesetzt, bei denen aus regelungstechnischen Gründen ein geringes Verhältnis von Lastträgheit zur Motorträgheit gewünscht ist, so das Unternehmen. Dazu sind umfangreiche Optionen verfügbar wie Bremsen und Anschlusstechnik zur Anpassung an die jeweiligen Verhältnisse der Kundenapplikation. Die neue Baureihe gibt es optional auch in Einkabeltechnik. Damit ist laut Hersteller eine weitgehende digitale Integration möglich. So wird beim Anschluss der Motoren an Umrichter von SEW-Eurodrive automatisch eine Auto-Inbetriebnahme durchgeführt. Die Gebersignale werden digital übertragen und auch die Bremsenansteuerung erfolgt digital mit der Möglichkeit zur Zustandsüberwachung der Bremse. Der CM3C-Motor soll künftig neben den SEW-Standardgebersystemen auch mit Drive-Cliq-, Endeat-2.2- und Hiperface DSL-Gebern angeboten werden. Zusammen mit dem umfangreichen Getriebebaukasten des Bruchsaler Herstellers ergeben sich viele Kombinationsmöglichkeiten. Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal ist die Verfügbarkeit von zwei Bremsenausführungen, so das Unternehmen. Neben der servotypischen 24-V-Haltebremse gibt es zusätzlich eine Bremse mit erhöhtem Arbeitsvermögen für Anwendungsfälle, bei denen Betriebsbremsungen oder Notausbremsungen beherrscht werden müssen. Dazu gibt es in Verbindung mit der Einkabeltechnik einen neuen Bremsgleichrichter für den AC-Anschluss der Bremse. Dieser arbeitet stromgeregelt und beherrscht einen Bereich von Eingangsspannungen von 100 bis 500 Volt. Die Servomotorenbaureihe CM3C ist ab Frühjahr 2019 verfügbar. www.sew-eurodrive.de