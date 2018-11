Vernetzung ganz Smart

Das Unternehmen präsentiert zum einen Zenon als Softwareplattform. Zusätzlich zu bekannten Funktionen für smarte und vernetzte Prozesse werden neue Anwendungsvorlagen angeboten: sie beinhalten unter anderem fertige Projektbestandteile wie Visualisierung, Symbole, Berechnungslogiken sowie Auswertungen. Die Software bietet damit von der Datenerfassung über den Maschinenbetrieb bis hin zur Business Intelligence eine noch umfassendere Lösung für die digitale Transformation, teilt das Unternehmen weiter mit. Darüber hinaus zeigt Copa Data mit der Industriesoftware Straton ein integriertes Entwicklungswerkzeug, das auf IEC 61131-3 Programmiersprachen basiert. Anwender profitieren von vielfältigen Konfigurations- und Programmiermöglichkeiten für die industrielle Automatisierung, heißt es weiter. Ein weiteres Fokusthema auf dem Messestand ist die Smart City. Das Unternehmen zeigt, wie die Funktionen der Stadt der Zukunft miteinander vernetzt werden können. Möglich ist dies dank intelligenter Datenerfassung und -verarbeitung. Außerdem stellt das Unternehmen seine Lösung für Workflow Management vor, mit der sich Arbeitsschritte in der Produktion smarter gestalten lassen. Das Assistenzsystem sorgt laut Copa Data für mehr Effizienz und weniger Fehler dank digitaler Benutzerführung. Als Partnerunternehmen sind in diesem Jahr fünf Aussteller mit in Halle 7 am Stand 590 vertreten: Actemium Cegelec, Caderadesign, Köhl Maschinenbau, Kropf Solutions, Maschinenfabrik Gustav Eirich und Sabo Mobile IT. www.copadata.com