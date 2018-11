Von der VR-Brille bis zum digitalen Zwilling

Der Bruchsaler Antriebs- und Automatisierungsspezialist hat in diesem Jahr außerdem einen neuen Messestandort in Halle 3A. Der Besucher bewegt sich auf dem 1.500 Quadratmeter großen Messestand in mehreren Produktsektoren von Standard-Elektromechanik über die Life Cycle Services sowie der Fabrik- und Anlagenautomatisierung bis zum Ausstellungsschwerpunkt Maschinenautomatisierung. Entlang dieses Weges stellt SEW-Eurodrive zahlreiche Komponenten vor. Der flexible Servogetriebemotor der Baureihe CM3C ist individuell anpassbar, intelligent und integrierbar in Industrie-4.0-Konzepte. Auch in die neue Planetengetriebebaureihe Px.G sind laut Mitteilung des Unternehmens viele Innovationen eingeflossen, die SEW-Eurodrive im Baukastensystem umsetzt. Ebenfalls neu im Portfolio ist der Energiesparmotor der Baureihe DRN.. für Leistungen kleiner als 0,75 kW. Er erfülle heute schon künftige globale Effizienzanforderungen, so die Bruchsaler weiter. Neue Umrichterkomponenten aus dem Automatisierungsbaukasten Movi-C werden ebenso vorgestellt wie der Movikit Multiaxiscontroller, der Mehrachsregelungen mit höherer Dynamik als bei klassischen Master-Slave-Antrieben ermöglicht. Im Sektor Life Cycle Services zeigt das Unternehmen das neue Betriebs- und Wartungskonzept. Der Besucher erfährt, wie mit dem Wellendichtring PSS und dem SEW Gearoil längere Wartungs- und Inspektionsintervalle erreicht werden. Außerdem führt SEW-Eurodrive die Life Cycle Services anhand eines konkreten Kundenprojektes vor und demonstriert die interaktive Fehlersuche mit einer VR-Brille. Einen Baukasten für Industrie-4.0-Systemlösungen findet der Messebesucher im Produktsektor Fabrikautomatisierung. Hier kann er sich informieren, wie mit Smart Products Daten im Betrieb erfasst beziehungsweise berechnet werden. Durch moderne Analyseverfahren mittels eines digitalen Zwillings erstellt der Driveradar von SEW-Eurodrive eine genaue Prognose über einen kommenden Ausfall. Im Produktsektor Maschinenautomatisierung zeigt das Unternehmen seine Movi-C-Komplettlösungen. Das neue Geschäftsfeld Maxolution Machine Automation stellt einen Maschinenverbund aus, bei dem ein großes Handlingportal Stückgüter an eine Verpackungsmaschine mit integrierter Safety-Steuerung übergibt. Ein Ausstellungshöhepunkt für die Besucher dürfte laut den Bruchsalern ein Erlebnismodell auf Basis des Softwarebaukastens Movikit Robotics sein. Hier gelte die Aufforderung: „Bauen Sie Ihren Tripod selbst!“ www.sew-eurodrive.de