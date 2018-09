Das neue Gerät ist die perfekte Ergänzung des Produktspektrums des Unternehmens im Sinne des Managements der Energie in Gleichstromkreisen. Das etwa 6 kg schwere Gerät, mit einer Größe von 340 x 102 x 187 mm (HxBxT), funktioniert in einem Gleichstromzwischenkreis als Bremschopper. Bei Überschreitung einer eingestellten Spannung schaltet der DBM 4.0 auf einen Bremswiderstand und führt so hochdynamisch Bremsenergie aus dem System ab. Die maximale Bremsleistung des DBM 4.0 liegt bei 28,8 kW, bei einer Einschaltdauer von bis zu 5 Prozent und einer maximalen Betriebsspannung von 800 VDC. Der DBM 4.0 kann einem einzelnen Drive Controller genauso zugeordnet werden wie einem Mehrachssystem oder einem größeren Gleichstromnetz. Seine Integrations-, Leistungs- und Kommunikationsfähigkeit sind wichtige Eigenschaften. Applikationsbezogen ausgelegt wird der Dynamische Brems-Manager DBM 4.0 als Einzelgerät oder in Verbindung mit einem sicheren Bremswiderstand aus dem selben Haus angeboten. Der flexible DBM 4.0 kann mit verschiedenen Einzel- und Kombinations-Widerständen betrieben werden, je nach Anwendung. Der Widerstand wird entsprechend der Leistungsanforderung und der Einschaltdauer ausgewählt. Für jeden Betriebspunkt pro angeschlossenen DBM 4.0 findet Koch die richtige Lösung für seine Kunden. Dabei kann der Widerstand dort platziert werden, wo die Abwärme am besten abgeführt werden kann. Sollte ein DBM 4.0 nicht genügen, bietet sich auch eine Parallelschaltung an. Durch seine vielseitigen Kommunikationsfähigkeiten können jederzeit wertvolle Informationen wie Status, Leistung und Zwischenkreisspannung ausgelesen werden, auch im Bus-Verband. www.bremsenergie.de