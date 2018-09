Präzision und Dynamik für Food und Packaging

Am Messestand können sich Besucher in diesem Jahr über das breite Spektrum an Baumüller Antriebstechnik sowie die Dienstleistungen, wie Engineering, Reparatur, Retrofit und komplettes Lifecycle Management informieren. Mit seinem neuen Mehrachsregler b maXX 5800 stellt Baumüller eine kompakte Lösung für die Regelung von bis zu sechs Antriebsachsen vor. Durch die Kombination mehrerer Achsen in einem Gerät spart der Maschinenbauer nicht nur Platz im Schaltschrank, er profitiert auch von geringerem Verdrahtungsaufwand und deutlich schnellerer Kommunikation, da keine separaten Feldbusanschlüsse notwendig sind und damit die Feldbustotzeiten entfallen. Besonderheit am bmaXX 5800 ist, dass er vollkommen individuell konfiguriert werden kann. BAUDIS IoT ist das Baumüller-Tool für die Diagnose und Optimierung von Prozessen und Maschinen. Es ist für zwei Anwendungsszenarien konzipiert: einmal zur Reduktion von Stillstandzeiten durch ungeplante Servicefälle und einmal zur Optimierung der Prozesse und der Maschinenauslastung. BAUDIS IoT erfasst Daten über dezentrale Sensoren z.B. am Antrieb oder auch durch Zugriff auf weitere elektrische oder mechanische Komponenten. Besonders geeignet für Verpackungsmaschinen und Abfüllanlagen mit vielen Einzelantrieben ist der dezentrale Antrieb b maXX 2500. Der kompakte Antrieb mit integrierter Elektronik ist für einen Leistungsbereich bis ca. 6,5 kW geeignet und verfügt über integrierte Sicherheitstechnik. Speziell an die Ansprüche beim Verpacken von Lebensmitteln und Pharmaerzeugnissen angepasst ist der ETA-Drive. Diese Motor-Getriebe-Kombination punktet durch eine aseptische, komplett geschlossene Gehäuseausführung und einen sehr hohen Systemwirkungsgrad. Neben branchenspezifischer Hardware bietet Baumüller dank seiner langjährigen Erfahrung in der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie umfassendes Know-how, sowie zahlreiche Bibliotheksbausteine, die die Programmierung von individuellen Maschinenlösungen schnell und einfach machen. FachPack, 25.-27.09.2018 Halle 3A, Stand 206 – Messe Nürnberg www.baumueller.de