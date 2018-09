Kombiniert und integriert

Platzsparend, flexibel und einfach zu implementieren: Kawasaki Robotics präsentiert vom 25.-27. September 2018 auf der FachPack in Nürnberg neue gemeinsam mit branchennahen Partnern entwickelte Roboterlösungen für zahlreiche Applikationen. Die Besucher der internationalen Fachmesse für Verpackung, Technik, Veredelung und Logistik können unter anderem die neueste Generation der automatisierten Etikettierungslösung K-Label sowie den Prototypen des autonomen Shuttlesystems K-Shuttle vor Ort sehen. Im Rahmen einer integrierten Lösung wird das System K-Label mit einem Folienwickler für Paletten kombiniert: Die Palette wird automatisch in die Maschine befördert, platziert und vom Folienwickler bearbeitet. Anschließend werden die Etiketten vom K-Label System angebracht und durch einen Kontrollscanner geprüft. Die Kombination beider Anlagen spart Kunden im Vergleich zu Einzellösungen nicht nur Kosten sondern auch wertvollen Platz. Zudem ist nur eine Schnittstelle zur lokalen Fördertechnik und IT-Infrastruktur nötig. In naher Zukunft wird das System des Weiteren um eine gemeinsame Bedienoberfläche ergänzt. Ebenfalls auf der FachPack zu sehen: Das von Kawasaki Robotics entwickelte K-Shuttle – flexibel einsetzbar für zahlreiche Anwendungen in Produktionsanlagen und Lagereinrichtungen. Die mobile Roboterzelle wird über ein abnehmbares AGV (Automated Guided Vehicle) auf Basis der KNAPP Open Shuttle Technologie transportiert. So ist der integrierte Kawasaki Roboter immer genau dort, wo er gebraucht wird. Das Open Shuttle ist in der Lage, frei durch seine Umgebung zu navigieren und Hindernissen selbstständig auszuweichen. www.kawasakirobot.de