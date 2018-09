Peter Pühringer folgt auf Gerald Vogt

Der 42-jährige Ingenieur, der vor seinem Studium der Automatisierungs- und Prozesstechnik eine Ausbildung zum Werkzeugmacher absolviert hat, vereint Mechanik-Know-how mit fundierter Robotik-Expertise. Pühringer startete seine berufliche Laufbahn in der Robotik bei der Robert Bosch GmbH und wechselte im Jahr 2005, als Stäubli die SCARA-Baureihen von Bosch Rexroth übernahm, nach Bayreuth. Als Division Manager Robotics will Pühringer die offensive Expansionspolitik seines Vorgängers konsequent fortführen und im Bereich Serviceleistungen am Standort Bayreuth punkten. Zu seinen Zielen gehört auch, wegweisende Entwicklungen schnell auf den Weg zu bringen. „Dabei ist es mir ein Anliegen, unser Roboterprogramm in Richtung neue Marktsegmente und Anwendungen weiterzuentwickeln, wobei wir auch auf das Thema mobile Robotik fokussieren. Aktuell gehen wir mit einem neuen Produkt für mobile Anwendungen an den Start“, so Pühringer.