Schnellere Inbetriebnahme mit neuer MELFA FR-Roboterserie

Unternehmen, die eine flexiblere und produktivere Arbeitsumgebung erreichen wollen, werden auch von den neuen Möglichkeiten profitieren, die durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz geschaffen werden. Die Technologiehighlights von Mitsubishi Electric steigern die Effizienz in nahezu jeder Phase des Kundenprozesses, vom Design über die Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung. Ungeplante Ausfallzeiten können beispielsweise durch flexible Wartungspläne vermieden werden: Die Analyse der Live-Nutzungsdaten erfolgt durch eine präventive Wartung, die die Daten mit einem dynamischen Modell der Komponenten des Roboters vergleicht. Lebensdauer und Wartungsbedarf können dann in Echtzeit vorhergesagt werden. Darüber hinaus bietet die neue MELFA FR-Roboterserie Funktionen, die eine automatische Kalibrierung unterstützen und damit eine höhere Genauigkeit und kürzere Inbetriebnahmezeiten ermöglichen. Die Steigerung der Produktivität und Rentabilität von produzierenden Unternehmen erfordert die Optimierung der verfügbaren Fläche und der Maschinenverfügbarkeit. Sicherheitsfunktionen wie Safe Limited Speed (SLS), Safely-Limited Position (SLP) und Safe Torque Off (STO) sorgen dafür, dass das Personal effizient am Roboter arbeiten kann. Durch die skalierbaren Sicherheitsoptionen kann ein Roboter für den gelegentlichen oder regelmäßigen Zugriff von Personen optimiert werden. Die stufenweise Verlangsamung statt eines sofortigen Stopps und der Übergang vom Hochgeschwindigkeits- zum Niedriggeschwindigkeitsbetrieb und zurück ermöglicht sowohl dem Roboter als auch dem Menschen ein effizientes Arbeiten ohne Stopps und auf kleinerem Raum. Um schnelle dynamische Reaktionen zu liefern, die Zykluszeiten verkürzen und Produktivitätssteigerungen ermöglichen, werden die neuesten Servo-Motion-Control-Technologien von Mitsubishi Electric eingesetzt. Neben der Zeitersparnis im Betrieb ist die neue MELFA FR-Roboterserie schnell und einfach zu installieren und bietet dem Anwender eine intuitive Programmierung und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten. Vor dem Einsatz kann der Bediener die Roboterbewegung und -interaktion virtuell mit der 3D-CAD-Simulationssoftware RT ToolBox3 von Mitsubishi Electric einrichten und testen. Mit Fokus auf Konnektivität bietet die neue Einführung eine breite Palette von Optionen von Profinet bis CC-Link IE Field Gigabit Ethernet. Schnelle Vernetzung und komfortable Maschinenintegration ermöglichen eine nahtlose Verbindung zwischen Robotern und IT-Systemen, die eine einfache und kostengünstige Integration in bestehende und neue Systeme ermöglicht. Sowohl die SCARA- als auch die Knickarmroboter der FR-Serie sind mit der neuesten Mitsubishi Electric Controller-Serie (CR800 und MELSEC iQ-R) kompatibel, was den Installations- und Integrationsprozess weiter vereinfacht. Komplexe Montagearbeiten oder anspruchsvolle dynamische Aufgaben wie das Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen können durch eine Kombination mehrerer Roboter bewältigt werden: Die MELSEC iQ-R Serie von Mitsubishi Electric integriert die verschiedene CPU Typen - wie SPS, Motion, CNC oder Roboter - auf einer einzigen Plattform. Darüber hinaus bietet diese Technologie eine integrierte Antikollisionsfunktion, die die Koordination mehrerer Roboter vereinfacht. Das MELFA FR-Roboterportfolio deckt ein breites Spektrum an Automatisierungsanwendungen ab, indem es sowohl vertikale als auch horizontale SCARA-Roboter anbietet. Jede Version verfügt über die bekannte Doppelarmstruktur, die maximale Bewegungsfreiheit und Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten gewährleistet. Je nach Modell sind die neuen Roboter mit Reichweiten von bis zu 1504 mm und 2 bis 20 kg Tragkraft erhältlich. Die kompakte Bauweise mit der Möglichkeit der Wand- oder Deckenmontage ermöglicht eine maximale Raumausnutzung. MELFA FR Roboter halten Genauigkeiten von bis zu ± 0,01 mm ein. Jan-Philipp Liersch, Senior Produktmanager Roboter für die Region CE, kommentiert: "Die neue MELFA FR-Serie bietet Unternehmen die neuesten Fortschritte für Sicherheitslösungen und intelligente Funktionen in der Robotertechnik. Die Möglichkeiten der FR-Roboter bieten eine einfachere Bedienung und eine schnelle und effiziente Integration in Produktions- und Montagesysteme. Das Ergebnis ist eine kooperative, vielseitige, sichere und zuverlässige Lösung, die die Produktivität steigern und die Produktionszeit und -kosten senken kann.