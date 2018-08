Über den Erfolg von IO-Link

Der Erfolg von IO-Link ist Anlass für viele Unternehmen, der Community beizutreten. So wurde mit der Nanotec Electronic GmbH & Co. KG aus Feldkirchen bei München auf der Versammlung das 200. Mitglied begrüßt. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Motoren und Steuerungen für hochwertige Antriebslösungen, die vor allem in der Automatisierungstechnik, der Laborautomatisierung, der Medizintechnik, der Verpackungsindustrie und der Halbleiterfertigung zum Einsatz kommen.



Der Erfolg von IO-Link äußert sich insbesondere durch extrem hohes Wachstum von in den Markt gebrachten Produkten. Ende 2017 lag die Zahl der IO-Link-Knoten bei mehr als acht Millionen. »Dabei ist neben den absoluten Zahlen vor allem die Beschleunigung interessant. Hatte man Anfang 2016 die Gesamtzahl der Knoten um 47 Prozent gesteigert, verzeichneten wir in 2017 bereits eine Steigerung von 52 Prozent«, so Reinhard Schlagenhaufer, Siemens AG und zugleich Chairman des neu gewählten Steering Comittees.



https://de.profibus.com