Leibinger baut Mexiko-Geschäft aus

Um 21 Prozent konnte IDICSA, ein wichtiger mexikanischer Vertriebspartner, den Absatz von Industrie-Tintenstrahldruckern made in Germany 2017 steigern. Für die Zukunft ist eine noch stärkere Marktpräsenz geplant. Alejandro Butanda, Geschäftsführer bei IDICSA, dazu: »Die industriellen Tintenstrahldrucker made in Germany sind in Mexiko beliebt, besonders wegen ihrer Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Wir sind stolz auf den Erfolg, den unser Unternehmen mit den Leibinger-Produkten erzielen konnte, und freuen uns darauf, die Marktpräsenz in Mexiko in den kommenden Jahren weiter auszubauen.«



www.leibinger-group.com