Vega Grieshaber gehört zu den Innovationsführern 2018

Das ergab die Analyse des wissenschaftlichen Leiters von Top 100, Prof. Dr. Nikolaus Franke. Als Mentor von Top 100 ehrt Ranga Yogeshwar das Unternehmen aus Schiltach im Schwarzwald zusammen mit Franke und Compamedia am 29. Juni 2018 auf der Preisverleihung in Ludwigsburg im Rahmen des 5. Deutschen Mittelstands-Summits. In dem unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte das Unternehmen mit 610Mitarbeitern besonders in den Kategorien »Innovationsklima« und »Innovationsförderndes Topmanagement«.



Das Portfolio von Vega umfasst Sensoren für die Messung von Füllständen, Grenzständen und Druck sowie Lösungen zur Einbindung in Prozessleitsysteme. Das Unternehmen genießt dabei als führender Hersteller für Mess- und Regeltechnik auf allen Gebieten der Prozessautomation weltweit einen ausgezeichneten Ruf: ob in der Lebensmittelindustrie oder auf einer Bohrinsel.



Diese Entwicklungen voranzutreiben, ist bei dem in dritter Generation geführten Familienunternehmen Chefsache. Die Geschäfts-führerin Isabel Grieshaber sorgt für die richtigen Rahmenbedingungen in der Innovationsarbeit und den passenden Teammix.



www.vega.com