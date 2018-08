Kawasaki Robotics eröffnet neue EMEA-Zentrale in Neuss

Als Trainingszentrum dient die neue Zentrale auch vielen Schulungsteilnehmern von Kunden und Partnern aus dem gesamten EMEA-Raum. Eine große Showroomfläche bietet Besuchern zudem die Gelegenheit, vollständige Roboterapplikationen live in Aktion zu erleben – von der Palettieranlage über eine automatisierte Schweißzelle bis zur manuellen Fernsteuerung für Lackierroboter.



Gemeinsam mit geladenen Gästen wie dem Neusser Bürgermeister Reiner Breuer und dem japanischen Vizekonsul Shinsuke Toda sowie Distributoren und Kunden eröffnete Kawasaki-Robotics-Präsident Noboru Takagi im Rahmen einer feierlichen Zeremonie offiziell das neue Gebäude. 1995 startete Kawasaki Robotics in Deutschland mit nur fünf Mitarbeitern für Europa – heute sind 53 Personen in der EMEA-Zentrale in Neuss tätig, viele weitere werden in den kommenden Jahren folgen. Nachdem das bestehende Gebäude immer wieder ausgebaut wurde, wurde zum 20-jährigen Europajubiläum von Kawasaki Robotics beschlossen, in ein neues Gebäude zu ziehen, um das anhaltende Wachstum langfristig gezielt zu unterstützen.



