Konsequente Internationalisierung

Zwar war das Unternehmen aus Weingarten in Tschechien und Mexiko bereits vertreten, allerdings unter Federführung des deutschen Hauptwerks beziehungsweise der Tochtergesellschaft in den USA. Mit dem Start der neuen 100-prozentigen Tochtergesellschaften zum Jahresanfang 2018 in Mexiko und zum 1.Juli 2018 in Tschechien wird das »Worldwide Sales and Service Network« von Tox Pressotechnik weiter ausgebaut. Damit ist der Spezialist für Antriebs-, Pressen- und Verbindungstechnik in nunmehr 20 Ländern mit eigenen Kompetenzzentren und Niederlassungen und in mehr als 20 Ländern mit Vertretungen präsent.



Martin Knörle, als einer von drei Geschäftsführern zuständig für Finanzen, Verwaltung und Personal, zur Philosophie der Internationalisierung: »Wir setzen seit Anbeginn auf eine dezentrale Vertriebs- und Servicestruktur. Grundsätzlich wird in allen Betrieben vor Ort ausschließlich einheimisches Personal eingesetzt, und zwar inklusive des Managements.«



