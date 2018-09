Sicherheit in der Fertigung

In rotatorischen Anwendungen in Achsen, Tischen und Schwenkköpfen ist die Produktgruppe RotoClamp ideal dafür geeignet, selbst unter eingeschränkten Bauraumbedingungen maximale Klemmmomente zu generieren. Die Produktgruppen LinClamp und MClamp sind dagegen für das Halten und Bremsen bewegter Lasten auf Linearführungen konzipiert. LinClamp-Baugruppen können auf hohen oder breiten Laufwagen gleichermaßen eingesetzt werden, sind montagefreundlich und verursachen deutlich geringere Systemkosten im Vergleich zu hydraulischen oder elektronischen Lösungen. Die modular aufgebaute Produktgruppe PClamp zur sicheren und kraftvollen Fixierung von Stangenlasten rundet das Klemmenportfolio von HEMA ab. Zum Schutz von Maschinen-Achsen vor Verschmutzungen durch Späne und Kühlschmiermittel hat HEMA den W-Faltenbalg entwickelt, der ebenfalls auf der AMB gezeigt wird. Der W-Faltenbalg ermöglicht einen deutlich größeren Auszug als herkömmliche Systeme und benötigt gleichzeitig weniger Einbauraum in der Maschine. Er erreicht mit seiner optimierten Konstruktion pro gängiger Falte einen nahezu 100%igen Auszug und ist damit wesentlich leistungsstärker als marktübliche Systeme. Späneflug und Kühlschmiermittelspritzer können aber nicht nur Achsen blockieren, sondern auch einen rutschigen Film in der Produktionshalle bilden. HEMA hat daher mit dem X-Velo eine modular aufgebaute Dachabdeckung im Programm, die den Bearbeitungsraum nach oben hin komplett abdichtet. Die Abdeckung kann in der Länge bis zu 12 m an die jeweilige Anwendung angepasst werden und ist lichtdurchlässig. Bei einer ausreichenden Hallenbeleuchtung sind deshalb keine weiteren Lampen im Innenraum der Maschine nötig. Besuchen Sie HEMA vom 18. bis 22. September auf der AMB 2018 in Stuttgart in Halle 10 an Stand 10B75. www.hema-group.com