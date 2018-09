Skyfall auf Verpackungsmission

Sie sind vor allem für Online-Händler und Multi-Channel-Betreiber interessant, deren Warensortiment zehn Kilogramm Gewicht nicht übersteigt. Mit den komplett in die Skyfall-Technologie integrierten Systemen lassen sich unter anderem Textilien oder bereits verpackte Nahrungs- und Genussmittel maschinell handhaben: Die Artikel gleiten von selbst in die Skyfall-Taschen und rutschen am Ende des Förder- und Sortierprozesses produktschonend direkt auf die Packtische des Warenversands. Die von den Schweizern neu konzipierten SkySorter-Taschen besitzen Wände aus elastischen Kunstfasern. Sie sind so konstruiert, dass sie sich perfekt von selbst bestücken und wieder leeren lassen. Die von den Schweizern erstmals auf der FachPack gezeigten Stationen zum automatischen Be- und Entladen können bis zu 2 000 Taschen pro Stunde verarbeiten. Am Anfang der Show-Strecke, die zur Erhöhung der Energieeffizienz einen ausschließlich per Gravitation betriebenen Abschnitt besitzt, fallen die Produkte automatisch in die vorbereitete Tasche. Am anderen Ende des Parcours, also etwa im Versand oder in der Verpackungszone, gleiten sie - nach Aufträgen und Bestellvorgängen sortiert - kontrolliert wieder aus der durch einen Kippmechanismus umgeklappten Tasche heraus. Je nach Kundenanforderung lässt sich das System so einrichten, dass die Ware nicht mehr manuell verpackt werden muss: Sie rutscht einfach ohne weiteren Eingriff direkt in die vorbereitete Versandschachtel. www.ferag.com