Zuverlässig Navigieren

Der neue Sicherheits-Laserscanner RSL 400 mit detaillierter Messwertausgabe für FTS-Navigation (Fahrerlose Transportsysteme) ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung von Sicherheitstechnik. Mit diesem kompakten Gerät stellt der Optosensorikhersteller Leuze electronic einen sicheren Scanner vor, der Sicherheitstechnik mit qualitativ hochwertiger Messwertausgabe in einem Gerät kombiniert. Damit ist eine zuverlässige Absicherung und Navigation von FTS möglich. Die Messwertausgabe ist auf Navigationssoftware optimiert, die nach dem Prinzip der Natural Navigation mit SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) arbeitet. Durch die hohe Winkelauflösung von 0,1 Grad bietet der RSL 400 im gesamten Messbereich von bis zu 50m eine besonders detaillierte Erfassung der Umgebung. Dies wird durch einen besonders schmalen Laserspot erreicht, der seine senkrechte Form über den gesamten Winkelbereich beibehält. Die Distanzwerte weisen eine hohe Genauigkeit auf und werden nicht durch den Reflexionsgrad des Objekts beeinflusst. Die zusätzliche Ausgabe des empfangenen Signalstärkewerts je Strahl ermöglicht die eigenständige Erkennung von Reflektoren durch die Navigationssoftware. Treffen Strahlen auf einen Reflektor, heben sich die Werte deutlich von einer beliebigen Umgebung ab, was eine einfache und zuverlässige Erkennung möglich macht. Mit bis zu 100 umschaltbaren Feldpaaren bietet der RSL 400 die optimale Anpassung der Schutzfelder - auch bei vielen unterschiedlichen Bewegungs- und Beladezuständen. Die parallele Überwachung mehrerer Schutzfelder ermöglicht eine sichere Reduzierung der Geschwindigkeit von FTS. Diese neuen Funktionen sind auch als Gerätevariante mit PROFINET/PROFIsafe-Schnittstelle verfügbar und machen eine besonders einfache Integration möglich. www.leuze.de