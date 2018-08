Effizient auf ganzer Linie – Koch auf der Fachpack 2018

Seit dem Einstieg vor 25 Jahren als Roboter-Systemhaus deckt das Familienunternehmen aus dem Westerwald wie kaum ein anderer die komplette Bandbreite der Verpackungs- und Handlingsaufgaben ab. Durch das umfassende Know-How und die langjährige Erfahrung u.a. im Bereich der Greiferentwicklung, -realisierung, und –implementierung hat KOCH in den letzten Jahrzehnten mit viel Erfolg die unterschiedlichsten Produkte aus den verschiedensten Branchen bewegt. Hierzu zählen auch Anwendungen wie Bag in Box und Pail in Box, bei denen hochwertige Kundenprodukte nochmals in Umkartons verpackt werden, um sie auf dem Transportweg optimal zu schützen. So vertrauen unter anderem Kunden wie die Krüger GmbH & Co KG, die Jäckering Mühlen- und Nährmittelwerke GmbH und die Arla Foods Deutschland GmbH bei der Realisierung schlüsselfertiger Gesamtanlagen auf KOCH. Die Anlagen sprechen für sich – hohe Produktivität, Palettierqualität und geringer Wartungsaufwand. Patentiertes Sicherheitskonzept für pausenloses Palettieren bei minimalem Platzbedarf Als Exponat zeigt KOCH auf der FachPack 2018 unter anderem ihr patentiertes System „PalletSystem 1250“. Zwei Palettierplätze können von einem Roboter mit den unterschiedlichsten Gebindetypen, -größen und -gewichten bestückt werden. Der besondere Clou des Systems: Dank dem patentierten Sicherheitskonzept wird auch bei Palettenwechsel unterbrechungsfrei weiter palettiert. Diese Lösung bietet – wie jedes KOCH Robotersystem – die maximale Anlagenverfügbarkeit und optimale Anpassungsmöglichkeiten an neue Anforderungen bei künftigen Anwendungen: Vorteile, aus denen Planungssicherheit entsteht. Die KOCH-Software macht den Unterschied Die KOCH EasyPallet-Software unterstützt den Kunden bei der einfachen und schnellen Stapelbildverwaltung. Somit können die optimale Anzahl und Anordnung der Kartons und Trays auf der Palette ermittelt, Palettiermuster selbst am PC erstellt und die Informationen einfach an den Palettierroboter übertragen werden. Aber nicht nur was Software angeht ist KOCH sehr gut aufgestellt, sondern auch realisierte Schnittstellen zu kundenseitigen ERP-Systemen, die dem Kunden durchgängige Auftragssteuerung- und verfolgung ermöglichen, gehören bei KOCH zum Standard. Über das Track and Trace-Verfahren werden vom Auftragseingang die Auftragsdaten und –mengen der Produkte über die Schnittstellen an die Anlagensteuerung übermittelt und im weiteren Verlauf abgefüllt, verpackt, gewogen, kontrolliert und gekennzeichnet.