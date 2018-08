Erfolg bei TOP 100

Das ergab die Analyse des wissenschaftlichen Leiters von TOP 100, Prof. Dr. Nikolaus Franke. Als Mentor von TOP 100 ehrt Ranga Yogeshwar das Unternehmen aus Schönaich zusammen mit Franke und compamedia am 29. Juni 2018 auf der Preisverleihung in Ludwigsburg im Rahmen des 5. Deutschen Mittelstands?Summits. Dr. Fritz Faulhaber schaffte bereits zum dritten Mal den Sprung in diese Innovationselite. In dem unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte das Unternehmen mit 646 Mitarbeitern besonders in der Kategorie „Innovationserfolg“. Ob Filmkamera, Insulinpumpe oder Tätowiergerät – Antriebssysteme der Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG aus Schönaich sind heutzutage allgegenwärtig. Seit nunmehr 70 Jahren entwickelt und vertreibt das inhabergeführte Familienunternehmen mit 646 Beschäftigten Kleinstmotoren und zählt zu den weltweit führenden Anbietern seiner Branche. Der Erfindungsreichtum der Schwaben zeigt sich insbesondere bei der Entwicklung kundenspezifischer Sonderlösungen. Für eine neuartige Handprothese etwa konstruierte der Top?Innovator für jeden einzelnen Finger einen eigenen Kleinstmotor mit einem Gewicht von gerade einmal elf Gramm. Mit diesen leichten und handlichen Geräten erobert der Mittelständler auch den Schönheitsmarkt: Tätowierer und Kosmetiker profitieren von der Präzision der Geräte. Auch im Bereich der industriellen Automation finden die Lösungen von Fritz Faulhaber Verwendung. So versorgt der Top?Innovator seine Kunden mit neuartigen Motion?Controllern, mit deren Hilfe Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung von Motoren gesteuert wird. Damit hat das dreimalige TOP 100?Unternehmen für nahezu alle Anwendungen intelligente und leistungsstarke Antriebssysteme im Portfolio. www.top100.de www.faulhaber.com