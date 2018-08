Aus reinen Messdaten werden Informationen

Industrie 4.0 bringt einen Paradigmenwechsel von einer Komponenten- zu einer funktionalen Sicht. Die heutige Automatisierungsarchitektur wird sich hin zu Netzwerken verändern, die sich dynamisch ‚on-demand‘ bilden. Die Systemintelligenz entsteht durch eine effiziente Verteilung von Software-Funktionen auf Recheneinheiten. Auch Sensorsysteme, die die Veränderung der erfassten Daten intelligent auswerten, liefern höherwertige Funktionen. Diese können zum Beispiel genutzt werden, um einen drohenden Maschinenausfall zu verhindern. Die i³-Sensoren der Lenord, Bauer & Co. GmbH geben zukünftig nicht nur Messwerte weiter, sondern liefern Funktionen und Informationen wie Status und Fehlermeldungen. Die übergeordnete Instanz, zum Beispiel eine zentrale Steuerung, erhält die benötigten Daten zielgerichtet und aufbereitet. Das ermöglicht die vorbeugende Instandhaltung. Die digitale Schnittstelle der Einbausensoren ist die Grundlage, um höherwertige Daten in einer Service-Cloud bereitzustellen. Wenn sich die Messwerte verschlechtern, stellt eine frühzeitige Meldung die vorbeugende Wartung der Maschine sicher. Den Hersteller unterstützen die i³-Sensoren zusammen mit einem Test- und Programmiergerät in der Produktion und beim Endtest der Maschine. Es kann den Sensor nach dem Einbau automatisch auf das Zahnrad abgleichen und erkennt Einbaufehler. Bei Bedarf lassen sich die Messwerte exportieren und die Montage dokumentieren. Auf die Fertigstellung folgt in der Regel das Einfahren der Maschine. Hier speichern die i³-Sensoren die erfasste Geschwindigkeit, die Temperaturgrenzen und die Anzahl der Hochläufe intern ab. Durch die Datenauswertung können Probleme vor der Auslieferung erkannt und behoben werden. www.lenord.de