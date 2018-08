Schneller mit 10GbE

Der industrielle 10 Gigabit Ethernet Media Konverter IXT-705AT von Spectra bietet eine maximale Performance. Geschwindigkeiten von 10GBit/s sowohl auf dem Kupferkabel als auch auf dem Glasfaser (LWL) garantieren die Übertragung großer Datenmengen von der Maschine zur zentralen Steuerungseinheit in High-Speed-Geschwindigkeit. Der 10G SFP+ Port garantiert größte Flexibilität hinsichtlich der Schnittstellenart. Das geeignete Single Mode oder Multi Mode LWL-Kabel kann je nach Anforderung ausgewählt werden. Im Single Mode werden Distanzen bis zu 10 km ohne Einbußen in der Übertragungsgeschwindigkeit überwunden. Die preiswertere MultiMode Variante ist bis 300 m einsetzbar. Der kompakte 10GbE Media Konverter lässt sich auf der Hutschiene in einem kleinen Schaltschrank direkt an der Maschine montieren. Die Betriebstemperaturen von -40°C bis +75°C und die redundante Spannungsversorgung von 12 bis 48V DC oder 24V AC empfehlen ihn für das industrielle Umfeld. www.spectra.de