Team erweitert

Die Absolventin des internationalen Masterstudiengangs Environmental Sciences, Policy and Management stellt unter anderem sicher, dass Epson die CSR-Anforderungen im Kontext europäischer Richtlinien und nationaler Gesetze einhält, und unterstützt die Vertriebsabteilungen in allen Fragen rund um Nachhaltigkeit. Mit der Etablierung dieses europäischen Bereichs forciert Epson die europaweit betriebene Verankerung von CSR-Engagement innerhalb der gesamten Unternehmensstruktur. Leonie Sterk berichtet in ihrer Funktion an Henning Ohlsson, CSR-Director Europe und Geschäftsführer der Epson Deutschland GmbH. Zu ihren Tätigkeitsschwerpunkten bei Epson zählen die Planung und Koordination von CSR-Projekten und Maßnahmen, insbesondere im Bereich Umwelt und Soziales, sowie die Datenerhebung und -aufbereitung für die jährliche Nachhaltigkeitsberichterstattung zu Aspekten wie Energie-, Wasser-, Papierverbrauch und CO2-Emissionen des Unternehmens. Im B2B-Umfeld unterstützt sie den Vertrieb bei Kundenanfragen und Ausschreibungen mit speziell aufbereitetem Material zu Themen wie dem Epson Code of Conduct, Zertifizierungen oder auch der Epson Umweltvision 2050. Ihre Funktion als CSR-Manager umfasst zusätzlich die Recherche und Analyse der Nachhaltigkeitsanforderungen relevanter Stakeholder wie beispielsweise Kunden und NGOs sowie von Mitbewerbern. www.epson.de/vision-and-strategy