Smarte Positionsanzeige

Für den Bediener sind Soll- und Istposition direkt an der Verstellposition sichtbar, und diese Informationen werden darüber hinaus auch an die übergeordnete Maschinensteuerung übertragen. Damit ist sie prädestiniert für den Einsatz in flexiblen Produktionsmaschinen jeder Art. Vor dem Hintergrund von Industrie 4.0 bzw. Smart Factory wird neben dem Austausch reiner Prozessdaten auch die Auswertung des Gerätestatus immer wichtiger. Dem trägt die AP20S mit den umfassenden Diagnosemöglichkeiten dieser modernen Netzwerktechnologien und einem elektronischen Typenschild Rechnung, das zur Identifikation des Gerätetyps, der Seriennummer sowie des Softwarestands dient. Entsprechende Integrationshilfen wie Funktionsbausteine, Bibliotheken bzw. Add on Instructions erleichtern die Inbetriebnahme und führen zu Effizienz bei der Anwendungs-Programmierung. Die AP20S in Verbindung mit dem externen linearen Magnetsensor MS500H kombiniert die Funktionalität eines hochpräzisen linearen Absolutwertgebers mit einer Positionsanzeige und lässt sich dennoch auf der Fläche von nur einer Scheckkarte (Abmessungen der Anzeige AP20S ca. 48x88x61mm) an der Maschine anbringen. Auch der kompakte Sensor MS500H ist mit Abmessungen von nur 27x15x8mm spielend leicht in die entsprechende Linearführung zu integrieren. Somit eignet sich die Positionierlösung hervorragend zur überwachten Formatverstellung auch in Maschinen und Anlagen mit beengten Platzverhältnissen. Aufgrund der hohen Schutzart IP65 und der Verwendung von Edelstahl ist die AP20S auch für Anwendungen im Lebensmittelbereich, der Getränkeherstellung oder für den pharmazeutischen Bereich geeignet. www.siko-global.com