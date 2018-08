Igus präsentiert neuen Mutternwerkstoff

Gewindetriebe sind für Verstellungen zuständig – egal ob schnell oder langsam. Sie sorgen dafür, dass eine rotarische Bewegung in eine lineare Bewegung umgesetzt wird. Zum Einsatz kommen die schmiermittelfreien Gewindetriebe von igus in herausfahrbaren Trittstufen in Zügen und S-Bahnen, in 3D-Druckern oder auch in Stellantrieben von Ventilen und Armaturen in der Chemie- und Verfahrenstechnik. Die neuen Spindelmuttern aus iglidur J200 besitzen einen äußerst hohen Wirkungsgrad. Bei Versuchen im igus Testlabor erreichte der Werkstoff auf hartanodisierten Aluminiumspindeln eine dreimal höhere Lebensdauer als das igus Standardmaterial für Gewindemuttern. Das neue Material sorgt in Kombination mit Aluminium für eine Geräuschreduktion, wirkt gleichzeitig vibrationsdämpfend und ist sehr leicht. Klassische Anwendungen sind beispielsweise Türen in der Bahntechnik oder in Flugzeugen, sowie Anwendungen im Handling- und Automatisierungsbereich. Die Gewindemuttern sind zylindrisch oder mit Flansch ab Lager verfügbar und können als Steilgewinde oder selbsthemmende Trapezgewinde eingesetzt werden. www.igus.de