Qualitätscheck von Profibus Netzwerken

Eine wichtige Basis dafür ist die reibungslose Kommunikation zwischen Geräten, Maschinen und Anlagen. Im Falle einer Fehlersuche lässt sich rasch eine Aussage treffen, ob die Ursache im Bus selbst zu suchen ist und wenn ja, wo genau. Speziell bei der Lokalisierung eines Teilnehmers unterstützt ein neuartiges Feature, das der PB-QONE exklusiv hat: Er ermittelt vollautomatisch und komplett rückwirkungsfrei die Profibus -Topologie unter laufenden Produktionsbedingungen!

Die Bedienung des Mess- und Diagnosegerätes ist dabei so einfach und intuitiv, dass sich auch Benutzer ohne großes Wissen in Sachen Feldbustechnik schnell und einfach zurechtfinden. Damit gehört es ab sofort der Vergangenheit an, sich durch eine Vielzahl unverständlicher Tabellen und Diagramme wühlen zu müssen.

Wie das geht, zeigen wir im nachfolgenden Video – schauen Sie gleich rein!

https://youtu.be/FIAF3ZLv9QI

www.indu-sol.com