Zusammenarbeit

„Wir sind stolz darauf, unseren Messtechnik-Anwendern die hochwertigen Geräte von erfi präsentieren zu dürfen“, so Albert Meilhaus, Geschäftsführer der Meilhaus Electronic GmbH. „Die Qualität und die innovativen Ideen, die in den Produkten stecken, haben uns begeistert. Hinzu kommt, dass erfi und Meilhaus Electronic als solide Firmen des deutschen Mittelstandes gut zusammenpassen und sich auch vom Produkt-Spektrum her hervorragend ergänzen.“ „Unsere Stärken liegen im Bereich der professionellen Labor- und Prüfplatz-Ausstattung“, ergänzt Andreas Fischer, Geschäftsführer der erfi Ernst Fischer GmbH+Co.KG. „Dies umfasst komplette Arbeitsplatz-Systeme vom „Möbel“ bis hin zur Messtechnik. Durch die Kooperation mit Meilhaus Electronic erreichen wir nun verstärkt auch Anwender, die unsere Messinstrumente als Einzelgeräte unabhängig von einem kompletten Laborplatz einsetzen können.“ Angeboten werden mehrere Geräte-Varianten in gängigen Standard-Konfigurationen sowie individuell konfektionierte Geräte. Das Elektronik-Gerätesystem elneos five zeichnet sich durch die komfortable Bedienung mit der 5-Finger-Multitouch-Gestenfunktion aus. In das Steuerzentrum von elneos five können bis zu sieben Geräte eingebaut werden. Weitere Einschübe mit jeweils maximal vier Geräten können links und rechts angedockt werden. Auf diese Weise werden bis zu 32 Geräte gleichzeitig gesteuert. Die erfi Geräte sind in den festen Beispiel-Konfigurationen ab sofort im Meilhaus Electronic Webshop www.meilhaus.de erhältlich bzw. werden in einem kompetenten Beratungsgespräch als individuelle Konfigurationen angeboten. www.meilhaus.de