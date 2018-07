Mehr Platz

"Wir profitieren von der guten Auftragslage und rechnen mit einer weiterhin hohen Nachfrage nach intelligenten Fertigungslösungen", freut sich CLOOS-Geschäftsführer Sieghard Thomas. Die neue Halle 15 soll Ende 2018 bezogen werden. Mit dieser Halle erweitert Cloos die Fertigungsfläche für die Montage von automatisierten Schweißanlagen um rund 2.500 qm. Dazu kommen rund 400 qm für Engineering-Bereiche. Insgesamt stehen dann am Stammsitz in Haiger 14.000 qm für die Produktion von Schweißgeräten und Roboteranlagen zur Verfügung. Die Gesamtinvestition für die Erweiterung der Fertigungsfläche beträgt rund 5 Millionen Euro. Das Traditionsunternehmen wurde 1919 in Siegen gegründet, im Jahre 1924 folgte der Umzug nach Haiger. Die historische erste Produktionshalle in Haiger hat Cloos kürzlich umfangreich renoviert. Hier soll in Zukunft das erweiterte Technikum Platz finden. Die Fertigstellung ist ebenfalls für Ende 2018 geplant. Mit der Erweiterung der Fertigungsfläche schafft Cloos die Voraussetzungen für zukünftige Expansionsmöglichkeiten. "Cloos hat am Standort Haiger eine lange Tradition", betont Thomas. "Daran wollen wir mit dieser Investition anknüpfen, um auch in Zukunft von hier aus mit innovativen Produkten auf dem Weltmarkt agieren zu können." Als global aufgestelltes Unternehmen möchte das Traditionsunternehmen nicht nur in Haiger weiter wachsen. Weltweit ist Cloos mit Vertriebs- und Servicepartnern in über 40 Ländern vertreten. Auch die internationalen Standorte werden weiter ausgebaut. So ist Cloos China in Peking kürzlich an einen neuen Standort mit einer größeren Fertigungsfläche umgezogen. Auch das tschechische Tochterunternehmen in Prag plant für das nächste Jahr den Wechsel an einen größeren Standort. "Mit einem guten internationalen Auftritt sichern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und stärken unseren Stammsitz nachhaltig", resümiert Thomas. Im nächsten Jahr feiert Cloos das 100-jährige Firmenjubiläum. Im Rahmen einer Festwoche vom 6. bis 11. Mai 2019 soll dies groß gefeiert werden. www.cloos.de