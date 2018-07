Esperanto für Maschinen

OPC UA ist eine offene Schnittstelle, die eine einheitliche, plattform- und herstellerunabhängige Zusammenarbeit. „Interoperabilität ist der Schlüssel zur Differenzierung unserer Produkte in einer vernetzten Welt der Industrie. 4.0“, sagt Horst Heinol-Heikkinen, Vorsitzender der VDMA OPC Vision Initiative. Unter der Schirmherrschaft des VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) arbeiten derzeit über 20 Komponentenhersteller, Systemintegratoren und Softwarespezialisten gemeinsam bei Zeltwanger in Dußlingen an einem OPC UA-Demonstrator: einer vollautomatisierten Montageanlage, bestehend aus herstellerübergreifenden Komponenten, auf der Fidget Spinner montiert werden. „Diese Art der Zusammenarbeit ist in der Industrie einzigartig“, so Rainer Paul, Produkt- und Marktmanager bei Zeltwanger. Afag, Festo, Fraunhofer, Kuka, Schunk und Co. bei Zeltwanger – das ist wie Weltmeisterschaft der Automation in Dußlingen. Und den ersten Gruppensieg hat die starke Projektarbeit auch schon in der Tasche: Der OPC UA-Demonstrator feierte auf der Leitmesse automatica 2018 in München seine erfolgreiche Premiere und machte dem Publikum dort das Potenzial von OPC UA (be)greifbar. „Der VDMA-Stand mit unserem Demonstrator war sehr gut besucht. Wie bei Neuentwicklungen üblich, müssen aktuell zwar noch letzte Bugs in Software und Steuerung identifiziert und optimiert werden, aber wir sind mit diesem Gemeinschaftsprojekt echte Pioniere“, so Paul. Auch Heinol-Heikkinen vom VDMA zeigte sich mit der Premiere des OPC UA-Demonstrators mehr als zufrieden: „Mit der Veröffentlichung der Companion Specifications haben wir einen Meilenstein auf diesem Weg erreicht.“ www.zeltwanger.de