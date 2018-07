Molto buono

"Wir freuen uns, icotek jetzt auch in Italien zu etablieren – einem Markt, auf dem wir schon seit mehreren Jahren aktiv sind.", so Philipp Ehmann, Geschäftsführer von icotek. Die Leitung der icotek Italia s.r.l., so der Name der neuen Niederlassung, vor Ort übernimmt Herr Massimiliano Desantis. Der Standort befindet sich in Buscate und gehört zur Metropolitanstadt Mailand. Die icotek GmbH aus Eschach entwickelt, produziert und vertreibt Kabelmanagementsysteme. Die Einsatzbereiche erstrecken sich von Werkzeugmaschinen, über Schienenverkehrstechnik, Fahrzeugbau, Windkraftanlagen, Solartechnik, Lebensmitteltechnik, Verpackungsmaschinen bis hin zu Automatisierungstechnik und Robotik. www.icotek.com www.icotek-italia.it