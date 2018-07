Weichen stellen

Der Erfolg von IO-Link ist Anlass für viele Unternehmen, der Community beizutreten. So wurde mit Nanotec Electronic GmbH & Co. KG aus Feldkirchen bei München auf der Versammlung das 200. Mitglied begrüßt. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Motoren und Steuerungen für hochwertige Antriebslösungen, die vor allem in der Automatisierungstechnik, der Laborautomatisierung, der Medizintechnik, der Verpackungsindustrie und der Halbleiterfertigung zum Einsatz kommen. Der Erfolg von IO-Link äußert sich insbesondere durch extrem hohes Wachstum von in den Markt gebrachten Produkten. Ende 2017 lag die Zahl der IO-Link-Knoten bei mehr als 8 Millionen. „Dabei ist neben den absoluten Zahlen vor allem die Beschleunigung interessant. Hatte man Anfang 2016 die Gesamtzahl der Knoten um 47% gesteigert, verzeichneten wir in 2017 bereits eine Steigerung von 52%“, so Reinhard Schlagenhaufer, Siemens AG und zugleich Chairman des neu gewählten Steering Comittees. Dies wird für alle drei Jahre neu gewählt und besteht nun aus den Firmen Balluff, Banner, Beckhoff, Festo, ifm, Leuze electronic, Pepperl+Fuchs, Omron, Phoenix Contact, Rockwell Automation, Sick, Siemens, TE Concept, TMG und Turck. IO-Link wurde ursprünglich entwickelt, um eine einfache Verdrahtung intelligenter, komplexer Sensoren und Aktuatoren über eine simple, standardisierte 3-adrige Sensorleitung zu erhalten. Mittlerweile hat sich jedoch gezeigt, dass IO-Link der Schlüssel bei der Umsetzung erfolgreicher Industrie 4.0-Konzepte ist. Um IO-Link erfolgreich in die Zukunft zu führen, wurden in jüngster Vergangenheit daher ergänzende Themen angestoßen und erfolgreich entwickelt. Dazu zählt die Freigabe der Spezifikation „IO-Link Safety System Extensions“ im April 2017. Aber auch die Spezifikation „IO-Link Wireless System Extensions“ ist durch alle internen Reviews der IO-Link-Community gelaufen und wurde im März 2018 freigegeben. Sie steht damit allen Geräteherstellern weltweit zur Verfügung. Weitere Themen, über die intensiv auf der Mitgliederversammlung diskutiert wurden, betrafen Automation ML, das Mapping auf OPC UA oder JSON sowie die vertikale Integration von IO-Link, also z. B. in SAP Systeme. „Dank des großen Interesses unserer Mitgliedsfirmen und des herausragenden Engagements ihrer Vertreter bin ich zuversichtlich, dass wir für alle Aufgaben und Herausforderungen gut gerüstet sind, um IO-Link noch weiter im Markt zu verbreiten“, ist Schlagenhaufer überzeugt. „Schon heute profitieren die Anwender von einer sehr einfachen und günstigen Lösung, um Daten aus den Sensoren zu erhalten und diese weiter zu bearbeiten. Darauf können sich die Anwender auch in Zukunft verlassen.“ www.profibus.com